D’Ambrosio, l’omaggio della Curva: “Sempre in prima linea, uno di noi”

Lo striscione è comparso al secondo anello verde durante la sfida con la Lazio

Durante Inter-Lazio non è mancato un omaggio della Curva Nord a Danilo D'Ambrosio, protagonista qualche giorno fa di un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva avuto parole di grande orgoglio per la sua avventura in nerazzurro. "10, 100, 1.000 tempeste e sempre in prima linea. Danilo D'Ambrosio uno di noi", recita lo striscione appeso al secondo anello verde durante la sfida di ieri sera.