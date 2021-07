D’Ambrosio: “Belle vacanze con Gagliardini, ci siamo divertiti ed allenati”

L'esterno nerazzurro parla ai microfoni di Inter TV dopo il quarto giorno di lavoro ad Appiano Gentile

Tocca a Danilo D'Ambrosio parlare quest'oggi ai microfoni di Inter TV per esprimere le proprie sensazioni per questa nuova stagione. Nell'anticipazione offerta sui canali social, l'esterno nerazzurro racconta in primo luogo le sue vacanze con Roberto Gagliardini: "Tutto bellissimo, a parte la sua presenza... Scherzo, ci siamo divertiti molto, è stata un'estate lunga dove ci siamo potuti rilassare e anche allenati all'occorrenza per essere pronti per questo ritiro".