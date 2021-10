D’Ambrosio a Sky: “Solo puntando sul collettivo possiamo raggiungere ottimi traguardi”

Le parole del difensore all'intervallo

Prima un salvataggio decisivo sulla conclusione a botta sicura di Luperto, poi l'anticipo perfetto, il preciso dare il via all'azione e un'irruzione verticale prorompente in area, senza pensarci due volte ma con lo sguardo attento all'andamento dell'azione, raccogliendo con una torsione da centravanti vero la palla leggera e dal tocco soave di Sanchez graffiando il vantaggio. Danilo D'Ambrosio, fin qui, decide il match del Castellani. Queste le sue parole all'intervallo, ai microfoni di Sky: "L'esultanza ha coinvolto tutti perché è una risposta a quello che si fa tutti i giorni, essendo a disposizione dell'allenatore e della squadra. Da qualche anno a questa parte raggiungiamo determinati obiettivi anteponendo il "noi" all' "io", e solo così possiamo agguantare ottimi traguardi".