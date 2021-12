D’Ambrosio a ITV: “Non essere riusciti a passare primi aspetto per noi negativo”

Le parole del difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club

"Ci portiamo via la consapevolezza che ce la siamo giocata. Abbiamo avuto diverse occasioni prima del loro 1-0, poi col Real è sempre difficile. Con l'uomo in meno ancora di più". Così Danilo D'Ambrosio commenta il risultato ottenuto al Bernabeu ai microfoni di Inter TV.

"Questo è sicuramente l'aspetto positivo, l'aspetto negativo per il nostro modo di essere e di pensare è che non siamo arrivati primi nel girone, siamo arrivati qui con la voglia di arrivare primi ma non ci siamo riusciti".