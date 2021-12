D’Ambrosio a ITV: “L’Inter fa un calcio offensivo ma organizzato: è un piacere”

Il commento post-gara del giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Ancora una vittoria per la squadra di Simone Inzaghi che questa sera saluta la salernitana con una manita variegata. A parlarne è Danilo D'Ambrosio ai microfoni di Inter TV commenta così la gara: "Come dico sempre, le cose semplici sono le più difficili. All'apparenza sembrava una gara facile ma noi l'abbiamo messa sul piano che volevamo. Abbiamo giocato ai nostri ritmi, abbiamo fatto un gran possesso palla, potevamo chiuderla già nei primi venticinque minuti, quindi l'abbiamo gestita come volevamo".