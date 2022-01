D’Ambrosio a ITV: “Felice per le presenze, ma alla fine restano i trofei”

"Quando non vinciamo sono sempre punti persi, adesso testa all'Empoli in Coppa Italia", ha aggiunto

Redazione FcInterNews

Protagonista di una buona prestazione al Gewiss Stadium, il difensore Danilo D'Ambrosio parla così a Inter TV al termine dello 0-0 contro l'Atalanta: "Noi ogni volta che scendiamo in campo puntiamo alla vittoria, quindi per noi sono sempre tre punti persi quando non vinciamo. Però c’è da fare i complimenti all’Atalanta che ha fatto una grande prestazione, penso che alla fine il pareggio finale sia giusto per quanto si è visto".

Le 200 presenze in nerazzurro?

"È un bellissimo traguardo, sono contentissimo di questi numeri, ma alla fine restano i trofei e non i numeri, quindi speriamo di alzarne altri".

Questo punto può risultare fondamentale?

"Sì, per arrivare ai piani alti bisogna partire dai piani bassi, ogni punto è importante soprattutto se in casa di una squadra forte come l’Atalanta, che in casa ha numeri straordinari. Noi puntavamo alla vittoria perché è la nostra mentalità, ma ogni punto alla fine è un punto guadagnato".

Adesso testa alla Coppa Italia.

"L’Empoli è sicuramente una rivale difficile, in gara secca può succedere qualunque cosa. Noi però siamo l’Inter e vogliamo arrivare in fondo in ogni competizione. L’Empoli sta facendo bene in campionato, gioca da anni insieme. Non sarà una gara da sottovalutare e noi non lo facciamo mai con nessuno".