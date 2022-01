D’Ambrosio a DAZN: “Lavoro per mettere sempre il mister in difficoltà”

Il difensore nerazzurro: "L'occasione con l'Atalanta non mi è andata giù, ma pensiamo al presente"

Danilo D'Ambrosio si presenta a parlare del match che andrà in scena a breve a San Siro contro il Venezia anche ai microfoni di DAZN: "Ho un mio modo di giocare, allenarmi ed essere presente. Sono un professionista. Lavoro per mettere l'allenatore in difficoltà ed essere disponibile per i miei compagni di squadra. L'occasione con l'Atalanta? Quando sbaglio sono molto severo con me stesso e non mi è andata giù. Poteva essere un'occasione da tre punti, però pensiamo al presente".