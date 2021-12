D’Ambrosio a DAZN: “Ci siamo arrabbiati per non averla chiusa nel primo tempo”

Le parole dell'esterno nerazzurro: "La crescita di Dumfries è merito suo e del suo lavoro"

"Non è mai semplice, le cose semplici sono sempre le più difficili. Poteva sembrare facile visto che la Salernitana era ultima e con problemi societari e noi primi, ma se non dimostri il tuo valore in campo fai sempre brutte figure e ce lo siamo detti in campo. La cosa diversa rispetto agli altri anni è il fatto di esserci arrabbiati per non averla chiusa nel primo tempo, siamo tornati in campo e l'abbiamo chiusa facendo tre gol".