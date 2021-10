D’Ambrosio a DAZN: “Andreazzoli reclama? Rigore è quando arbitro fischia”

L'autore del gol dell'1-0: "Conte ha introdotto il concetto del noi e non dell'io, Inzaghi lo sta portando alla grande"

"Vero, non lo trovavo. Non aveva capito che volevo dedicargli il gol. Volevo farlo come esaltazione del concetto di squadra, del noi e dell'io. Siamo andati su questa lunghezza d'onda negli ultimi due anni e vogliamo continuare così".

"Come diceva Boskov? Rigore è quando arbitro fischia... Secondo me ha avuto una percezione dal campo giusta, non si può fischiare tutto se no facciamo un altro sport. Preferisco che in situazioni così si faccia giocare, non c'è stato un tocco evidente che non ha permesso all'attaccante di rimanere in piedi, la decisione è stata corretta".