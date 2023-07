Anche in vacanza a Creta, Stephane Dalmat non rinuncia a parlare di Inter dal suo profilo Instagram. E a parlare soprattutto del nuovo arrivato, il suo connazionale Marcus Thuram sul quale punta con convinzione: "Vedrete che sarà un'ottima scelta perché è un ottimo giocatore. So che alcuni hanno dei dubbi al riguardo, ma vedrete. È un profilo diverso da quello che avevamo prima, è il tipo di giocatore che potrà divertire San Siro. Ho visto anche l'arrivo di un altro giocatore", aggiunge riferendosi a Davide Frattesi: "A dire il vero non lo conosco molto bene. Ho provato a guardare i video, ma aspetteremo per giudicare".

Dalmat prosegue: "Marcelo Brozovic non c'è più e posso capire la rabbia di alcune persone, ma quando sei un calciatore oggi, non è come 10-20 anni fa quando provavi l'amore per la maglia. Detto questo, all'Inter è stato bravissimo, ha dato tutto se stesso al club e rimarrà per sempre un grandissimo giocatore. Dopo, certe proposte di stipendio indecenti non si possono rifiutare. Quando ti vengono offerti 12-15 milioni all'anno, puoi essere anche legato ad un club, ma devi considerare tutto. La carriera di un calciatore è breve e poi finisce. Penso che sia comprensibile, ma ognuno ha la propria opinione. Vedremo se arriveranno altri grandi giocatori perché la prossima stagione dobbiamo puntare allo scudetto. E forse di più, la Champions League e altri trofei".