L'ex centrocampista dell'Inter Stéphane Dalmat si esprime sul derby di domani sera in un'intervista rilasciata ai microfoni di Calcio Style: "L'Inter sta passando un bel periodo. Ha ritrovato un grande Lautaro Martinez e la squadra è in forma. Mi aspetto una bella partita, i giocatori devono ricordarsi la sconfitta, meritata, all’andata. Sono sicuro che l’Inter farà una grande gara e vincerà per seguire il passo del Napoli”.

Il francese ha anche parole di approvazione per Nicola Zalewski, imminente nuovo arrivo in casa nerazzurra: "Sa giocare in quasi tutte le posizioni dal centrocampo e sarebbe un bell'aiuto per il finale di stagione".