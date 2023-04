Consueto appuntamento con i tifosi dell'Inter su Instagram per Stephane Dalmat, che analizza il match delle 12:30 fra Inter e Lazio: "Oggi è una partita importantissima contro la Lazio - esordisce l'ex centrocampista nerazzurro -. Ieri Roma e Milan hanno pareggiato e l'Inter ha la possibilità di guadagnare due punti. Inoltre, vincendo accorceremmo a quattro punti dalla stessa Lazio al secondo posto e sarebbe perfetto. Certo, sarà una partita difficile.

Anche loro, vedendo che le altre squadre si avvicinano, faranno di tutto per vincere. Entrambe giocheranno a viso aperto, visto che non hanno nulla da perdere. Chi vince compirà un bel passo verso la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Mi ripeto: io punto su Lukaku, spero che anche oggi faccia qualcosa di bello per la squadra".