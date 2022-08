Intervistato da Calciomercatotv.it, l'ex calciatore dell'Inter Stephane Dalmat ha detto la sua sul mercato dell'Inter, segnato soprattutto dal grande ritorno di Romelu Lukaku: “È un colpo straordinario per l’Inter di Inzaghi - ha esordito -. Viene da una stagione non positiva, ora deve mostrare la voglia di farsi perdonare e tornare ad essere il Lukaku di due anni fa. Un consiglio ai nerazzurri? In Italia lo conoscono già bene: è Fofana, del Lens. Per me è un grande calciatore, conosce già il campionato avendo giocato nell’Udinese, ma ora è un altro tipo di giocatore, più maturo e più forte”.