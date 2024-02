Come ogni tifoso interista in giro per il mondo, Stephane Dalmat non vede l'ora che arrivi il derby d'Italia di stasera, una partita alla quale si avvicina con grande ottimismo: "E' arrivato il giorno che tutto il popolo interista stava aspettando - le parole del francese in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram - Dobbiamo vincere per forza questa gara importante; lo scudetto non sarebbe al sicuro, ma saremmo sulla buona strada dando un brutto colpo alla Juve. Sarebbe straordinario vincere come contro il Milan, ma io mi accontento della vittoria. Io ci credo, sarò uno spettacolo in un ambiente straordinario.

La Juve è bella squadra, ma non siamo superiori. All'andata non ho visto un'Inter che non aveva voglia di vincere contro una Juve che ha pensato solo a difendersi. Succederà anche stasera, quindi dovremo aggredire la gara".