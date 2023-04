Come di consueto, Stephane Dalmat parla dal proprio profilo Instagram presentando la sfida di questa sera tra Inter e Juventus: "Penso che oggi sarà una bella rivincita per la gara di campionato (erroneamente cita la gara d'andata di Coppa Italia, ndr) dove siamo stati derubati con un gol con due tocchi di mano. Poi dobbiamo pensare all'ammonizione di Romelu Lukaku... Oggi penso che lo stadio sarà pieno e creerà un ambiente impressionante per fare paura alla Juve eliminandola dalla Coppa Italia per andare in finale. Siamo forti nelle coppe, si vede in Champions e in Coppa Italia.

Sono contento che l'Atalanta abbia battuto la Roma per la classifica. Sarà difficile entrare in Champions, ma ci vuole ottimismo. Sono sicuro che oggi i giocatori saranno stimolati per il fatto di dover giocare con la Juve; non bisogna pensare alla semifinale di Champions, oggi è un'altra competizione e quindi dobbiamo pensare ad andare in finale di Coppa Italia. Ho fiducia".