Stephane Dalmat esulta a gran voce nel suo video pubblicato su Instagram: "Siamo in finale meritatamente, partita straordinaria dominata dal primo all'ultimo minuto. Non abbiamo visto la Lazio giocare, è stata un'Inter spettacolare. Se continuano così non bisogna vere paura di nessuno. Qualche mese fa avevo detto che l'Inter prima di entrare sul campo deve sapere che ha già vinto. Tutte le squadre che affrontano l'Inter la temono. Ieri hanno vinto 3-0 ma poteva finire anche 5 o 6-0. Tutti i giocatori possono segnare, abbiamo detto che serve un attaccante, secondo me dobbiamo lasciare così questa squadra che si vede che è unita, non c'è gelosia".