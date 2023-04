Intervenuto, come solito fare, su Instagram, l'ex calciatore nerazzurro Stephane Dalmat ha espresso tutta la sua felicità per vittoria e gol ritrovati dall'Inter e da Romelu Lukaku: "È molto tempo che non vincevamo dopo una partita di Champions League e in più fuori casa, ad Empoli. Bella partita e sono contentissimo per Lukaku, lo merita tanto, tanto, tanto perché si vede che è un uomo che lavora tantissimo che vuole farsi perdonare. Ieri ha dimostrato che sta incominciando a ritrovare la forma e la fiducia perse nelle ultime occasioni. Sono contento per lui, e anche per la squadra - dice -. Penso e spero che abbiano capito che per il campionato devono fare il pieno di punti perché il quarto posto non è ancora perso. Se togliamo la Lazio e anche la Juventus, sarà una partita fra Milan, Roma e Inter e può essere la Juventus.

Tutto è possibile. Non dobbiamo dimenticare che è tutto è possibile, un’Inter senza Champions l’anno prossimo sarebbe un disastro. Mercoledì abbiamo la Coppa Italia contro la Juventus, il ritorno in casa nostra, ci sarà Lukaku ed è un bene che abbiano tolto la squalifica. Big Rom è in buona forma, è l’uomo può fare la differenza per questo finale di stagione. Spero molto che passeremo il turno nel match di mercoledì contro la Juventus e andremo in finale. Speriamo bene e complimenti a tutti: ai giocatori, ai tifosi sempre straordinari nell’aiutare la squadra, sono molto felice di questo".