"Sono contentissimo del trofeo, per i tifosi, per i giocatori e per la società. Quando vinci 3-0 contro il Milan è bellissimo, fa molto piacere. E poi dimostra che la città di Milano è interista". Così Stephane Dalmat direttamente dal suo profilo Instagram commenta il trionfo nerazzurro nella Supercoppa Italiana di Riyad. "Spero che questo derby sia il preludio per arrivare secondi. Sappiamo infatti che per lo scudetto sarà molto complicato, poi non si sa mai, ma personalmente non ci credo. L'Inter deve arrivare seconda davanti al Milan. Se riusciamo anche a fare un buon cammino in Champions, nonostante i ritardi e le irregolarità in campionato alla fine potremo dire di aver fatto una bella stagione. Ma la strada è ancora lunga, dobbiamo vincere tante partite per raggiungere questo obiettivo".