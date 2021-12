Dall’Inter un regalo speciale di Natale per i bambini dell’Ospedale Buzzi

Una delegazione del club nerazzurro ha regalato dei codici per il videogioco FIFA22 ai bimbi ricoverati

In occasione delle festività natalizie, l’Inter rallegra le giornate in ospedale dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di Milano e della periferia milanese. La società nerazzurra, in collaborazione con EA Sports, ha deciso di donare ai reparti pediatrici dei codici che permettono di scaricare il videogioco di calcio FIFA 22 nelle sale giochi degli ospedali. Un piccolo pensiero per rallegrare le giornate dei bambini specie durante il periodo delle festività natalizie. Nella giornata di martedì infatti, una delegazione del club capitanata da Javier Zanetti, si è recata presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi per consegnare il codice del videogame calcistico. L’iniziativa rientra all’interno dell’attività di Corporate Social Responsability.