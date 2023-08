Mentre Trevoh Chalobah sembra davvero il favorito a raccogliere l'eredità di Benjamin Pavard al Bayern Monaco, dalla Turchia arriva la notizia di due calciatori del campionato locale valutati dal club tedesco. Come sostiene Ensonhaber, si tratta di Sacha Boey, francese in forza al Galatasaray e di Ferdi Kadioglu, che però sarebbe un investimento per la prossima stagione visto che il Fenerbahçe non considera una sua cessione.