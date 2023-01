Dalla vittoria in Supercoppa alla corsa per un'altra Coppa Italia. Simone Inzaghi conferma il feeling con le finali e porta l'Inter in prima fila per il secondo trofeo della stagione, per il quale - secondo i bookmaker - sarà testa a testa con la Roma. Dopo il successo sul Milan, i nerazzurri sono la prima scelta nelle quote sul vincitore della Coppa (che il tecnico piacentino ha già conquistato due volte), a quota 4 su Planetwin365.