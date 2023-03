Passi avanti verso il tempo effettivo. A renderlo noto è Marca che svela il meeting in programma per sabato prossimo a Londra dell'IFAB durante il quale verrà discusso il tema legato al tempo di gioco effettivo per l'appunto, dunque l'ipotesi di recuperare il tempo 'perso' anche durante le esultanze, che verranno inserite così nel tempo addizionale. Se un'esultanza dopo un gol dovesse durare due minuti, per esempio, l'arbitro aggiungerebbe due minuti al recupero finale.