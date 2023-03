Nonostante nei giorni scorsi abbia assicurato di non voler lasciare il Barcellona, in Spagna si continua a parlare del futuro di Franck Kessié. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sulle tracce del centrocampista ivoriano non ci sarebbe però solo l'Inter, ma anche tre big di Premier League. In primis il Tottenham, sebbene gli Spurs non possano affondare per il momento vista la situazione legata al futuro di Antonio Conte, poi il Chelsea nel caso non si trovasse l'accordo per il rinnovo di N'Golo Kante e infine il Manchester United.