La dirigenza dell'Inter amplia il ventagio di soluzioni difensive in vista del mercato estivo. L'obiettivo è un centrale di sicura affidabilità che possa prendere le redini di Milan Skriniar. E stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli di As, la priorità di Marotta sarebbe il difensore del Lecce Samuel Umtiti, ma l'affare è parecchio complicato. In casa Lecce sono molto soddisfatti del livello mostrato dal francese (dopo qualche dubbio iniziale, velocemente spazzato via) e quello che, a priori, era un semplice prestito per consentire al giocatore di Yaoundé di accumulare minuti, adesso può diventare un acquisto definitivo dal Barcellona.