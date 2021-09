Dalla Germania: “I club al lavoro per il grande ritorno della Super League”

La strategia stavolta sarebbe infallibile e permetterebbe di superare il modello UEFA

La Superlega è tutt’altro che morta. Come riportato dalla testata tedesca Der Spiegel, infatti, fa sapere che l’agenzia inglese Flint, esperta nel settore del lobbying, sarebbe stata contattata per studiare il ritorno della Superlega. Sarebbe già stata avviata una bozza di documento con il titolo: "Spianare la strada alla Super League: strategie per ricostruire, ripartire e vincere".