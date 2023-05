Una notizia curiosa di calciomercato rimbalza dalla Germania. Il quotidiano Ostsee Zeitung rivela infatti che lo scorso marzo l'Inter è andata a bussare alla porta dell'Hansa Rostock, formazione della Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, per chiedere informazioni sul terzino destro di origini togolesi Frederic Ananou, protagonista di una buona stagione con la maglia degli Hanseaten, che però vivacchiano nelle posizioni medio-basse di classifica. Un semplice sondaggio che non ha avuto seguito, anche perché l'ex Paderborn non sembra intenzionato a lasciare il club del Meclemburgo.