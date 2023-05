Il Psg sospende Messi per due settimane con effetto immediato a causa di un viaggio non autorizzato dal club in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club francese ha ritenuto molto grave l'atteggiamento dell'attaccante argentino, in Arabia per alcuni impegni col suo sponsor. Il presidente Nasser Al Khelaifi ha deciso di usare il pugno duro nei confronti del proprio campione.