Dalla Francia – Onana verso il Lione: nuova offerta all’Ajax per il portiere

Il camerunese ha già un accordo con l'OL per quanto riguarda l'ingaggio

Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore sul lato ingaggio, l'Olympique Lione prova ad accelerare per AndréOnana, portiere in scadenza di contratto nel 2022 con l'Ajax. Il club olandese vuole 9 milioni di euro per liberarlo subito: secondo quanto riferisce dalla Francia BeIN Sports, l'OL avrebbe inviato nelle ultime ore un'offerta da 6 milioni di euro (compresa di vari bonus) per arrivare al classe '96 camerunese. Si continua a trattare, con l'Inter che resta alla finestra in caso di svincolo tra un anno.