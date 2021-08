Dalla Francia – Onana, svelato il no al Lione: firmato pre-contratto con l’Inter

L'estremo difensore avrebbe già pronunciato il suo sì ai nerazzurri

Dopo il no pronunciato da Andre Onana all'offerta di rinnovo proposta dal Lione, orbitato più volte in ottica Inter, emergono nuovi scenari che potrebbero avvicinare ulteriormente il portiere camerunese alla Beneamata. Secondo il collega francese di France Football, Nabil Djellit, infatti il venticinquenne avrebbe già sottoscritto un pre-contratto con i nerazzurri per luglio 2022. Secondo quanto rivelato l'estremo difensore avrebbe usato la trattativa col Lione per evitare di essere messo ai margini dai Lancieri, considerato anche il fatto che tornerà a novembre dalla squalifica per doping e a gennaio sarà impegnato in Coppa d'Africa.