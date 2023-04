Il problema alla schiena non lascia pace a Milan Skriniar. Ma ci sono novità in ottica PSG. Secondo quanto riferisce Le Parisien, il club parigino sta valutando attentamente l'evoluzione dello stato di salute dello slovacco. Il trasferimento è assolutamente subordinato a una visita medica completa che possa fornire perfettamente il quadro della sua situazione clinica. Se durante questa visita medica approfondita non verranno soddisfatti alcuni parametri, il trasferimento non avrà luogo.