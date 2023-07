Si sta raffreddando nelle ultime ore l'interesse del Manchester United per André Onana. Le richieste dell'Inter per il suo portiere sono infatti considerate troppo alte e i Red Devils non sembrano voler spendere 55-60 milioni di euro. Come riportato dal De Telegraaf, gli inglesi avrebbero deciso di virare su obiettivi più economici: il nome nuovo è quello di Justin Bijlow, estremo difensore del Feyenoord, il cui prezzo è circa 20 milioni, ovvero un terzo rispetto all'ex Ajax. L'alternativa è Kevin Trapp dell'Eintracht Francoforte.