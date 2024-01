A Milano, nella serata di venerdì 19 gennaio, i Fan Token Holder invitati da Socios.com, Official Fan Token Partner di Inter, hanno avuto l'occasione di visitare l’Inter HQ di Viale della Liberazione e di vivere un’esperienza esclusiva in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana. Oltre alla match view experience di Inter-Lazio, come si legge su Inter.it, gli ospiti presenti hanno condiviso la gioia per il tris di gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi insieme a due Legend nerazzurre: Douglas Maicon e Fabio Galante.

"Una serata che ha regalato tante emozioni e la possibilità per la squadra di Simone Inzaghi di giocarsi la finale di Supercoppa contro il Napoli - prosegue il comunicato -. Nel match in cui l’Inter sarà chiamata a difendere il trofeo alzato nelle ultime due stagioni, non mancherà ancora una volta il sostegno della famiglia nerazzurra dei Partner che è volata verso Riyadh per una due giorni di experience nerazzurre e per condividere l'emozione di un appuntamento così importante che si chiuderà lunedì sera all’Al-Awwal Park Stadium. Ancora una volta insieme, sul filo della stessa passione".