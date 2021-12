Dalic: “Nations League, giocheranno i giovani: abbiamo troppe partite”

Parla il ct della nazionale croata

Zlatko Dalic , commissario tecnico della Croazia , ha fatto intendere che userà la Nations League per provare alcuni giocatori che dovranno rappresentare il futuro della nazionale biancorossa.

"La Nations League è un'ottima competizione, ma a giugno abbiamo un numero molto elevato di partite, alla fine di una stagione. Spero che Igor Biscan e la sua squadra si assicurino la qualificazione all'Europeo Under 21 per allora, così posso usare i ragazzi della squadra", ha dichiarato a HNTV il selezionatore.