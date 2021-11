Dalic: “La Croazia ha un futuro, ma non sarebbe niente senza i senatori”

Il ct commosso dopo la qualificazione ai Mondiali: "Mi congratulo coi ragazzi e ringrazio i tifosi, la mia forza"

E alla fine, anche un tipo solitamente algido come Zlatko Dalic ha ceduto alle lacrime. Dopo l'impresa di Spalato, con la quale la sua Nazionale ha battuto la Russia ribaltando l'esito delle qualificazioni ai Mondiali 2022, il ct della Croazia non ha nascosto l'emozione per questo traguardo in conferenza: "Prima di tutto, vorrei congratularmi con i giocatori per l'ottima partita e per la qualificazione. Non solo loro, ma tutti quelli che erano in squadra durante le qualificazioni. Vorrei ringraziare i dirigenti federali, l'ex presidente Davor Šuker e l'attuale presidente Zoran Milanovic. Il loro supporto è stato importante per me. Vorrei anche ringraziare tutti i fan. Sono stati la mia energia, la mia grande forza. Sono sollevato, sono orgoglioso... Sono lacrime. Non piango molto, ma questo è stato uno dei miei momenti più belli per me in panchina", ha dichiarato a Nova TV.