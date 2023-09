Dalla Francia alla Germania per crescere, proprio come il suo modello calcistico Benjamin Pavard. Questa la scelta di carriera fatta in estate da Anthony Rouault, da quest'estate difensore centrale dello Stoccarda, ex club dell'interista dal 2016 al 2019, dopo gli anni trascorsi al Tolosa: "L'esempio da seguire per me, perché è il più recente e perché è un giocatore francese, è quello di Benjamin Pavard - le sue parole a Sud Ouest - Considerando le proposte ricevute, quella dello Stoccarda è stata sicuramente la più interessante. L’allenatore mi ha voluto tantissimo e qui c’è un progetto di gioco e di club a breve termine.

Il campionato tedesco non corrisponde necessariamente alle mie qualità principali, ma penso che sia un’opportunità per me di progredire ed essere un calciatore più completo. E poi, volevo scoprire cose nuove. È molto stimolante uscire dalla propria zona di comfort e sono convinto che questo mi permetterà di conoscermi meglio e di crescere".