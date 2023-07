Nuovo nome accostato all'Inter in sede di calciomercato. Arriva dal Portogallo, stavolta, e risponde al nome di Pedro Gonçalves, classe '98. I nerazzurri vengono citati da Record come uno dei club interessati al giocatore, ma viene anche specificato che i nerazzurri non andranno oltre i 40 milioni di euro. Una cifra che rende già piuttosto improbabile un approfondimento per il giocatore biancoverde...