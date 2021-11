Dal Pino: “Super League resti grido di dolore. Spero le tre squadre rientrino”

Ancora il presidente della Lega: "Dal confronto deve uscire un calcio sostenibile per tutti"

Nel suo lunghissimo intervento su Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', Paolo Dal Pino è tornato anche sulla vicenda Super League, sollecitata anche dalle parole odierne dell'ad dell'Inter Beppe Marotta : "Ho una posizione, che è condivisa anche diffusamente, di contrarietà ad ogni competizione che non preveda il merito sportivo. La mia speranza è sempre che le tre squadre rientrino e si ricompongano tutti i problemi che ci sono stati. Credo sia stato un grido dolore ma deve restare tale, non deve essere una guerra a livello giudiziario, deve essere momento di riflessione in cui tutti le parte capiscano che la sostenibilità del calcio dipenda anche dalle grandi squadre, che devono avere sostenibilità a medio-lungo periodo, quindi si devono prevedere competizioni che consentano di generare risorse che siano redistribuite efficacemente".

Il futuro è la super Champions League con un numero più alto di partite: "Pur vedendolo in un pugno negli occhi, l’aumento del numero di partite della Champions post-2024 era un compromesso per andare verso questa direzione, non è bastato ma credo che dal confronto debba uscire un calcio sostenibile per tutti. E lavorare perché le future generazioni restino appassionate al calcio", ha concluso.