Dal Pino: “Premiare l’Inter col pubblico ci ha dato un senso di normalità”

Il presidente della Lega Serie A chiede la riapertura degli stadi: "Possiamo farlo in sicurezza"

"La nostra richiesta di avere il pubblico è fortissima. Lo vogliamo con il green pass al 100% e chiediamo di essere parte della messa in sicurezza del nostro Paese. Possiamo contribuire alla campagna vaccinale dell'Italia. Abbiamo dei protocolli serissimi e molto ben applicabili. Con la vaccinazione e il green pass non ci sono problemi a riaprire gli stadi, poi ovviamente ci rimettiamo alle decisioni del governo e del CTS, ma è giusto tornare a un percorso di normalità in totale sicurezza, sapendo che il calcio può permetterci di tornare alla normalità. Oggi c'è una percentuale di popolazione abbastanza alta che si è vaccinata, non siamo nella situazione di qualche mese fa. Per questo crediamo che sia doveroso ripartire con i tifosi, che sono fondamentali per l'equilibrio economico e finanziario dell'industria calcio".