Dal Pino: “Supercoppa? Decisione dopo giovedì. Nuovo San Siro, complimenti Milano”

Il presidente della Lega Serie A: "Il sogno è un progetto stile Bernabeu, ma ci metteremo molti più anni rispetto all'estero"

Il numero uno di Via Rosellini ha aggiunto: "Noi siamo felici di vedere i politici allo stadio quando si danno scudetti o si premia la nazionale che ha vinto gli Europei. Ma questa è una industria che può generare anche più Pil di oggi, dove oggi ci sono progetti di imprenditori stranieri che hanno pronte risorse importantissimi, non è possibile che ci sia la burocrazia con cui noi dobbiamo scontrarci. Bisogna eliminare la demagogia rispetto al calcio, bisogna iniziare a guardare a questo sport come una industria che può aiutare a livello economico".

Dal Pino ha anche parlato del destino della Supercoppa italiana, per la quale va decisa ancora la sede: "L'amministratore delegato Luigi De Siervo è stato in Arabia Saudita la settimana scorsa, in questo momento le alternative sono giocare a Milano o in Arabia Saudita. Questa settimana avremo un Consiglio di Amministrazione e dovremo prendere una decisione finale. Sapremo dopo giovedì".