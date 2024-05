Da venerdì 14 giugno, in contemporanea all’inizio degli Europei in Germania, fino al 23 torna in grande stile la 'Milano Football Week', l’evento dedicato allo sport più amato al mondo. Questa volta, il palcoscenico sarà Piazza Gae Aulenti, l'avveniristico spazio di fronte alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Tantissimi, ovviamente, i protagonisti del mondo del calcio che interverranno, a partire dall'ad dell'Inter Beppe Marotta. Atteso anche l'ex bomber nerazzurro Jurgen Klinsmann.