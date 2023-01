Che ne pensa del caso San Siro?

"Sono legatissimo a quello stadio. E' una cattedrale del nostro calcio. Una ristrutturazione sarebbe ideale, mantenendo l'impianto. Poi le valutazioni devono farle i club. Qualche modifica c'è già stata, qualche miglioramento sarebbe perfetto".

Inter a fatica avanti in Coppa Italia. Ma prende ancora gol.

"Il Milan continua a essere più squadra, ha un'identità di gioco precisa, lo si è visto anche con la Roma. l'Inter ha bisogno sempre della giocata del singolo e poi soffre nella fase difensiva. Si assomiglia col Milan in questo. Le squadre che vogliono vincere lo Scudetto devono avere come priorità prendere meno gol. Se la Juve vincesse o pareggiasse con il Napoli, la Juve si candida per lo Scudetto nonostante un inizio disastroso. Quindi le milanesi devono stare attente. La Juve ha ritrovato umiltà, la voglia di giocare di squadra. Ha un'identità forte che permetterà alla squadra di giocarsela fino alla fine. L'Inter deve fare ancora di più rispetto a Milan e Juventus, e deve partire dal fatto di prendere meno gol".