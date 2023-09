L'ex difensore del Milan, Daniele Daino, ha commentato la straripante partenza dell'Inter in Serie A: "Al momento è molto forte in difesa, ha giocatori bravi nell'uno contro uno e nel gioco aereo è quasi imbattibile. Anche la Fiorentina che gioca con tanti traversoni non sono riusciti a colpire. Sommer in più è molto bravo con i piedi e dà sicurezza".