L'ex calciatore Daniele Daino, interpellato da TMW, ha espresso il proprio parere sull'Euroderby di ieri vinto 2-0 dall'Inter sul Milan: "C'è stato un grande dominio dell'Inter, squadra più forte e attrezzata. Quando decide di fare la partita e lavora col collettivo diventa fortissima. Il problema è che quest'anno in campionato non lo ha dimostrato. L'Inter ha la struttura di attingere alla sua rosa e questo è mancato in campionato. Ha messo un grande tassello ieri, se arrivasse in finale di Champions, l'unico rammarico sarebbe lo Scudetto gettato via la scorsa stagione. La partita di ritorno sarà interessante da vedere, ma c'è da capire l'atteggiamento del Milan, che ieri è stato di scarso livello, non degno di una semifinale di Champions. Quando manca Leao, il Milan perde profondità, fantasia. Il Milan è quello, Pioli ha fatto un lavoro eccezionale per l'organico che ha".

Adesso però c'è da fare punti in campionato: "Entrambe devono stare molto attente, la qualificazione Champions diventa fondamentale per la programmazione. Se non entri la mazzata è grossa e il lavoro da fare è molto più grande di quello che dovrebbe essere".