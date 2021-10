Da un Esposito all’altro. Sebastiano al fratello Francesco Pio: “Fenomeno”

Francesco Pio è stato protagonista con la maglia dell'U17 nerazzurra contro l'Udinese

La dinastia degli Esposito in casa Inter sta proseguendo. Dopo l’addio di Sebastiano, trasferitosi in prestito al Basilea, a segnare in nerazzurro c’è il fratello Francesco Pio, classe 2005. Per lui doppietta sul campo dell’Udinese nel 3-2 finale dell’U17 dell'Inter: “Fenomeno! Tripletta”, ha scritto Sebastiano sui suoi social, anche se alla fine il terzo gol è stato considerato un’autorete.