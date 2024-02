Parata di vip, stasera, a San Siro per l'attesissimo derby d'Italia scudetto che metterà di fronte Inter e Juve. Come riporta il sito della Gazzetta dello Sport, alla Scala del Calcio saranno presenti numerosi volti noti del calcio, a partire dal ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, passando per gli ex giocatori nerazzurri Julio Cruz, Maicon, Nicola Berti, Marco Materazzi, Luigi Di Biagio, Francesco Colonnese e Fabio Galante.

In tribuna si presenteranno anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il numero uno di Moncler, Remo Ruffini, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, Elenoire Casalegno, Tananai e Ignazio Moser.