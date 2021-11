Da Letizia Moratti appello ad Inter e Milan: “Allo stadio con responsabilità”

La Vicepresidente della Regione Lombardia: "Bisogna sensibilizzare una presenza allo stadio improntata al senso civico"

Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al welfare di Regione Lombardia, ha lanciato un appello, tramite i sui suoi canali social, a tutti i tifosi e le società sportive lombarde, Milan e Inter su tutte, affinché i tifosi possono godersi lo spettacolo negli stadi ma sempre con responsabilità: "La stagione sportiva 2021-2022 e questi ultimi mesi del campionato di calcio ci stanno regalando la bella fotografia, dal vivo o attraverso le immagini delle televisioni, di stadi che sono tornati finalmente ad ospitare sugli spalti migliaia di spettatori. Sappiamo tutti benissimo quanto il calcio e anche altri sport vedano la loro piena esaltazione attraverso la partecipazione e il sostegno dal vivo da parte di spettatori e tifosi. Il ritorno dei tifosi a San Siro e in tutti gli altri stadi e palazzetti lombardi, del resto, ben si sposa in questi ultimi mesi con i brillanti risultati dello sport italiano. In questi giorni, proprio dagli stessi appassionati sportivi, mi è arrivata una sollecitazione che voglio rilanciare come appello ai dirigenti di Inter e Milan, ai loro tifosi, ai supporter delle squadre ospiti, ai giocatori e a tutti gli operatori che vivono gli impianti sportivi di ogni categoria e disciplina durante le partite, per un comportamento responsabile da parte di tutti: attraverso l’uso della mascherina ed evitando assembramenti all’ingresso, all’interno e all’uscita dell’impianto. Alle società chiedo di sensibilizzare ancor di più una presenza allo stadio o al palazzetto improntata al senso civico, alla responsabilità, al rispetto degli altri oltre che di se stessi".