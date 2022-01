Da FcInterNews gli auguri per un 2022 (ancora) a tinte nerazzurre

Il messaggio di buon anno nuovo della nostra redazione

Se per la vita di tutti i giorni è naturale e anche doveroso sperare che il 2022 sia migliore del 2021, per i tifosi interisti sarebbe comunque una grande soddisfazione poterlo replicare, ritrovandosi a maggio a festeggiare ancora lo scudetto, stavolta quello della seconda stella. Un proposito legittimato dal gran finale di girone d'andata dell'Inter di Simone Inzaghi, che ha leggermente scalfito le ambizioni delle rivali. Se poi si riuscisse a fare bella figura in Champions League contro i giganti del Liverpool, tanto di guadagnato. Intanto, da parte della redazione di FcInterNews.iti migliori auguri a tutti voi per un 2022 positivo, ma nel senso più piacevole e soddisfacente del termine.