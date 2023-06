Non sono solo elogi per il Manchester City dopo la conquista della Champions League. Preben Elkjaer-Larsen, ex attaccante del Verona oggi opinionista della tv danese ViaPlay, ha infatti espresso senza mezzi termini il suo criticismo per la gestione del club dello sceicco Al Mansour: "Ho un leggero pregiudizio perché sappiamo tutti da dove vengono i soldi del City e come vengono spesi. Ma anche come vengono procurati per il club. Quello a cui sto pensando è che hanno 115 capi d'accusa dalla Premier League che devono ancora essere risolte a un certo punto. E non è la prima volta che hanno avuto problemi con gli imbrogli, per dirla senza mezzi termini. Una delle cose più importanti nel calcio è la competizione. Tutti devono sentire di avere la possibilità di vincere qualcosa e migliorare sempre di più. Ma adesso sembra che non ci siano club in competere con squadre di proprietà di Paesi che, per di più, imbrogliano un po'".

Il pensiero di Elkjaer si riverbera anche sul tecnico Pep Guardiola: "Si tratta di uno dei grandi maestri del calcio, non c'è dubbio. Vive per questo, è visionario, è innovativo. Ma ha anche tutto a disposizione per vincere le cose. Compra quello che vuole, ottiene quello che vuole. Non l'ha fatto al Bayern Monaco e non ha vinto la Champions League. Sono passati molti anni da quando l'ha fatto. Ha dovuto aspettare molti anni per vincere questa terza Champions League.