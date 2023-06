Da domani, i tifosi nerazzurri saranno chiamati a scegliere il loro gol preferito votando per il LEOVEGAS.NEWS Goal of the Season. Il goal della stagione verrà eletto tramite un torneo ad eliminazione diretta che partirà con 16 gol in sfida. Lunedì e martedì si voterà per gli ottavi di finale, mercoledì sarà il turno dei quarti di finale, giovedì delle semifinali e venerdì spazio alla finalissima. Sabato 24 giugno verrà decretato il goal della stagione 2022/23. Sarà possibile votare il proprio gol preferito utilizzando il sondaggio sia su Instagram Stories che su Twitter. Per quanto riguarda Facebook basterà lasciare un commento o una reaction. Per definire il vincitore di ogni sfida verranno sommati i voti cross canale.

Questo l'elenco dei gol in lizza tratto dal sito ufficiale:

"Nella parte sinistra del tabellone si inizia subito con la sfida tra il gol importantissimo di Lautaro Martinez in Supercoppa e quello realizzato da Barella di controbalzo contro la Sampdoria. Poi è il turno del destro straordinario di Calhanoglu contro il Barcellona che se la vedrà con la rete pazzesca, realizzata contro il Benfica da Barella. La terza sfida vede opporsi l'incredibile gol al volo di Dzeko contro il Bologna e quello realizzato da Chawinga dopo una grandissima azione personale nel match contro la Juventus. Nell'ultimo match della parte sinistra si contenderanno il passaggio del turno la grande rete di Lautaro contro la Fiorentina e il capolavoro di Esposito nella gara con il Cagliari.

Nella parte destra del tabellone la prima gara è tra il destro perfetto di Calhanoglu contro l'Hellas Verona e la zampata vincente di Mkhitaryan ai danni dell'Udinese. Il quinto ottavo di finale invece vede protagonisti Barella, con il suo destro al volo contro la Cremonese e il sinistro chirurgico di Dimarco a Bologna. Il destro letale di Lautaro al Camp Nou e il bolide di sinistro di Lukaku si sfideranno nella penultima gara degli ottavi. Nell'ultimo match invece lo straordinario gol al volo di Dzeko nell'Euroderby sarà di fronte alla perla di destro di Merlo, nella gara contro la Juventus".