Nel mese di marzo sono arrivate cinque vittorie in sei partite per l'Inter. Oltre ai successi negli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, i nerazzurri si sono imposti in campionato anche su Monza, Atalanta e Udinese, pareggiando invece sul campo del Napoli. Per i tifosi interisti è dunque arrivato il momento di votare il Pirelli Player of the Month di marzo: i quattro candidati sono Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. Le votazioni avverranno attraverso il sondaggio sui profili ufficiali del club.